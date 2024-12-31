На Украине сотрудники военкомата задержали Санта-Клауса

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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали Санта-Клауса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».
Отмечается, что местные паблики публикуют видео и фотографии, на которых происходит задержание мужчины, наряженного в костюм Санта-Клауса в Харькове.
Ранее в начале декабря жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против принудительной мобилизации, организованной сотрудниками местных военкоматов. Отмечалось, что сотрудники ТЦК дежурят на дорогах, останавливают автомобили и пробивают колёса с помощью «ежей».
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Анастасия Чинкова