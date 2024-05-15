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Киевские власти готовятся к началу тотальной мобилизации в ряде подконтрольных регионов, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
По словам политика, жёсткие мобилизационные меры будут приняты в Константиновке, Славянске, Павлограде, Запорожье и Харькове.
Собеседник агентства также заявил, что режим Владимира Зеленского намерен бросить жителей прифронтовых регионов на убой, использовав их в качестве пушечного мяса.
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«Речь идет о полном перекрытии дорог в городах с установкой блокпостов, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами. Все запланировано ориентировочно начиная с 17-18 мая», — прокомментировал ситуацию Рогов.
Собеседник агентства также заявил, что режим Владимира Зеленского намерен бросить жителей прифронтовых регионов на убой, использовав их в качестве пушечного мяса.
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Евгения Парфентьева