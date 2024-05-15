Небензя оценил масштабы уклонения украинцев от мобилизации

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Масштабы уклонения украинских граждан от мобилизации — рекордные. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.
Постпред отметил, со дня вступления в силу закон об ужесточении мобилизации, с 18 мая, украинцы призывного возраста станут фактически бесправными и окажутся вне закона.
Небензя напомнил, как граждане Украины мужского пола для побега из страны бросают на границе свои машины, переодеваются в женскую одежду и идут на различные хитрости.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
Ранее Небензя высказался против присутствия МУС в Совбезе ООН. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«И тем не менее, уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов. Это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь согласно их «картине мира» украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну», — указал дипломат.
Небензя напомнил, как граждане Украины мужского пола для побега из страны бросают на границе свои машины, переодеваются в женскую одежду и идут на различные хитрости.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
Ранее Небензя высказался против присутствия МУС в Совбезе ООН. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак