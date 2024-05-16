Стало известно о расстреле бегущих от мобилизации украинцев

Украинских мужчин, которые пытаются бежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, расстреливают пограничники. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов рассказал ИА Новости, что уже зафиксировано несколько десятков таких случаев.