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Украинских мужчин, которые пытаются бежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, расстреливают пограничники. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов рассказал ИА Новости, что уже зафиксировано несколько десятков таких случаев.
«По попытке переправиться через реку Тиса и сбежать от мобилизации. Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном», — заявил собеседник издания.Как утверждает Рогов, украинские боевики начинают стрелять по людям, пока они переплывают реку.
Тиса проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией на отдельных участках.
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Алина Юрчак