На Украине создали «барахолки смерти» личных вещей военных РФ
Сайты, где продают документы погибших российских военных, появились в украинском интернете. Об этом пишет РИА Новости.
По информации силовых структур, на этих «барахолках» размещают не только вещи солдат ВС РФ, но и предметы, принадлежавшие военнослужащим, находящимся в плену.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
