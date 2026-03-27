В Ленобласти при отражении атаки ВСУ уничтожили 36 дронов

Фото: iStock/Oselote

В Ленинградской области отразили атаку беспилотников, уничтожив 36 дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.



По его словам, силы ПВО успешно ликвидировали все воздушные цели в ходе ночного налёта. После завершения боевой работы режим воздушной опасности в регионе сняли. По предварительным сведениям, разрушений на земле и пострадавших нет.

Напомним, что ранее Росавиация вводила в петербургском аэропорту «Пулково» временные ограничения на приём и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полётов. К утру 27 марта в воздушной гавани задержали свыше 40 рейсов, часть отменили, часть ушла на запасные аэродромы.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Вологодской области украинские беспилотники пытались атаковать череповецкую промышленную зону.

Мария Моисеева

