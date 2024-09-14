В Курской области ВСУ изнасиловали и убили мать русского солдата

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Боевики из ВСУ зверски изнасиловали и убили женщину, работавшую охранницей в школе в селе Гончаровка Курской области. Они сделали это после того, как узнали что её сын служит в Вооружённых силах РФ.
Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная из Суджанского района, где находится село, многодетна мать по имени Татьяна. Женщина подчеркнула, что издевательства над охранницей, а потом и расстрел последовали после того, как украинцы узнали, что её сын — военный. Информацию, полученную от беженки, уже зафиксировали российские военные следователи.
К сожалению, уже перестаёшь удивляться подобным рассказам после историй о том, как эти «солдаты», без кавычек и употреблять не хочется, добивают раненых или стреляют по убегающим от них детям. Всё ближе и ближе «побратимы» становятся к своему вождю и вдохновителю Степану Бандере. Во всех, думается, смыслах.
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Александр Бойцов