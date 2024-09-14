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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Курской области ВСУ изнасиловали и убили мать русского солдата

В Курской области ВСУ изнасиловали и убили мать русского солдата

14 сентября 2024, 09:21
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики из ВСУ зверски изнасиловали и убили женщину, работавшую охранницей в школе в селе Гончаровка Курской области. Они сделали это после того, как узнали что её сын служит в Вооружённых силах РФ.


Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная из Суджанского района, где находится село, многодетна мать по имени Татьяна. Женщина подчеркнула, что издевательства над охранницей, а потом и расстрел последовали после того, как украинцы узнали, что её сын — военный. Информацию, полученную от беженки, уже зафиксировали российские военные следователи.

К сожалению, уже перестаёшь удивляться подобным рассказам после историй о том, как эти «солдаты», без кавычек и употреблять не хочется, добивают раненых или стреляют по убегающим от них детям. Всё ближе и ближе «побратимы» становятся к своему вождю и вдохновителю Степану Бандере. Во всех, думается, смыслах.

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#курская область
Пентагон ищет военных «артистов» со знанием русского языка
На американской военной базе готовятся проработать сценарий войны с Россией
14 сентября 2024, 08:53

Фото: istockphoto/

На военной базе США Форт Ирвин объявили набор «актёров», владеющих русским языком, для участия в учениях. Карта этой базы была найдена в трофейной БМП Bradley ВСУ, захваченной российскими военными.
Важный документ оказался в руках российских специалистов после того, как российские бойцы сумели отобрать боевую машину у украинцев на Купянском направлении, передаёт РИА Новости. На карту нанесены маршруты движения танков и другой бронетехники, блиндажи, укрытия, секторы обстрела, зоны высадки воздушного десанта и другие обозначения.

В интернете рекрутинговая компания Check Defense, специализирующаяся на заказах Пентагона, разместила объявление, в котором просит откликнуться «профессионалов в области исполнения ролей» для работы в учебном центре Форт Ирвин.

Стоит отметить, что эта база в пустыне Мохаве в Калифорнии известна как ключевой полигон американских Вооружённых сил, где «коммандос» отрабатывают действия своих потенциальных противников. В частности, солдаты армии США готовились там к боевым действиям в Ираке и Афганистане. Учитывая захваченную карту и поиск рекрутёрами русскоговорящих статистов, несложно понять, что теперь там отрабатываются бои на Украине. Никакого прямого участия, не правда ли?

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Минобороны сообщило о 19 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь
МО РФ: силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями
14 сентября 2024, 08:46

Фото: istock / NiseriN

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 сентября сбили 19 украинских беспилотников над территорией Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны России в Телеграм-канале.
Уточняется, что 10 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще 9 — над территорией Белгородской области. В оборонном ведомстве сочли действия Украины как попытку совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
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Генштаб ВСУ раскрыл самое «горячее» направление
Генштаб ВСУ назвал кураховское направление самым сложным на фронте
14 сентября 2024, 03:11

Фото: iStock/vadimrysev

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл самое сложное для военнослужащих направление. В заявлении на Telegram-канале Генштаба говорится, что самым «горячим» направлением на данный момент является кураховское направление в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).
«Сегодня горячее всего на кураховском направлении», – сообщается в заявлении.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что вся линия фронта находится в тяжелом положении. До этого в ВСУ сообщили о мобильности действий Вооруженных сил (ВС) России на кураховском направлении. По данным Генштаба Украины, российские войска 37 раз атаковали позиции ВСУ на кураховском направлении.

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#россия
#всу
#украина
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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
14 сентября 2024, 02:20
В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

Точное место взрыва уточняется. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент отсутствует.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области объявлена воздушная тревога.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о действиях средств противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого взрыв прогремел в Одессе. Подробности произошедшего неизвестны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прозвучал ряд взрывов
14 сентября 2024, 01:55

Фото: iStock/dzika_mrowka

Звуки взрыва зафиксированы в Одессе, сообщает Telegram-канал вещающего на Украине издания «Общественное».
Первая серия взрывов прогремела в 1:31 по московскому времени. Спустя одиннадцать минут в эфире сообщили о повторных взрывах в городе.

Глава города Геннадий Труманов подтвердил факты взрывов и призвал жителей оставаться в укрытии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#одесса
#взрыв
#украина
#мэр
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Зеленский впервые рассказал о неофициальных поставках ЗРК Patriot на Украину
Зеленский: поставленных Киеву ЗРК Patriot больше, чем было заявлено публично
13 сентября 2024, 22:51

Поставленных Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot намного больше, чем было заявлено во время публичных выступлений. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого в Telegram-канале опубликовала его пресс-служба.
Он отметил, что в реальности число поставленных западными союзниками комплексов превышало официально озвученную статистику. Однако, несмотря на это, в настоящее время в арсенале ВСУ всё же недостаточно систем Patriot для того, чтобы полностью закрыть потребность армии.

Ранее в этот день в своём Telegram-канале Зеленский опубликовал пост, в котором пожаловался на трёхкратное сокращение ежемесячных поставок ракет для РСЗО HIMARS от Вашингтона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Экс-глава воздушной разведки ДНР Лысаковский погиб на передовой
13 сентября 2024, 22:26

Фото: iStock/Boris Ipatov

Экс-глава подразделения воздушной разведки ДНР Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин погиб в зоне СВО после перевода в штурмовики. Об этом пишет Telegram-канал «ПриZрак Новороссии».
Отмечается, что группировке военного был отдан приказ. Они отправились выполнять его как воины, даже несмотря на то, что понимали всю его подоплёку. Пока решался вопрос перевода Лысаковского в штурмовики через армейскую бюрократию, без скандалов и лишней огласки, Гудвин и ещё один военный с позывным Эрнест погибли. Они, добавил автор канала Владимир Грубник, «были людьми чести и долга».

Также военкор опубликовал переписку с Лысаковским, в которой тот утверждает, что его «отправили в один конец».

Дмитрий Лысаковский отправился на Донбасс весной 2014 года. Там он занимался сбором средств для оказании помощи нуждающимся и организацией доставок гуманитарных грузов. В октябре того же года он стал непосредственным участником боевых действий, взяв себе позывной Гудвин. После он возглавил подразделение воздушной разведки и стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

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ВСУ атаковали сразу три населённых пункта в Белгородской области
13 сентября 2024, 22:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ атаковали сразу три населённых пункта в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, украинские военные атаковали населённые пункты Терезовка, Муром и Маслова Пристань.

В результате удара по Терезовке были повреждены фасад и остекление частного дома. Также разрушена хозяйственная постройка.

Село Муром атаковали два беспилотника ВСУ. После этого местные жители остались без электричества.

А в посёлке Маслова Пустынь украинский дрон атаковал частный жилой дома.

Также в пятницу ВСУ атаковали работавший в белгородском поле комбайн. Это произошло недалеко от села Бессоновка. Водитель машины получил минно-взрывную травму. Он был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение областного центра.

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#беспилотник
#белгородская область
#вячеслав гладков
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Стало известно число находящихся в плену РФ нацистов из «Азова»*
«РБК-Украина»: в российском плену находится более 900 нацистов из «Азова»*
13 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/Irina Piskova

В российском плену на данный момент находится более 900 нацистов из украинского «Азова»*. Об этом со ссылкой на представителей запрещенного батальона сообщает «РБК-Украина».
«Сегодня более 900 бойцов «Азова»* остаются в плену», — заявил источник издания.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что боевики «Азова»* были в числе напавших на Курскую область вместе с другими запрещенными в РФ подразделениями. По его словам, часть из этих подразделений уже была уничтожена.
«Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже», — рассказал командир.
Напомним, «Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, включен в состав национальной гвардии и замечен во множестве военных преступлений. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

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*организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации
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