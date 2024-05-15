На Украине созовут срочное заседание из-за наступления России

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Верховная Рада созовет срочное заседание в связи с наступлением ВС РФ на фронте.
Как написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале, Киев должен срочно отреагировать на действия, которые нарушают его безопасность.
Он отметил, что на заседание должны прийти командующие формированиями ГПСУ, НГУ, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Им следует отчитаться о ситуации на фронте и рассказать о дальнейших действиях.
Ранее Гончаренко* заявил, что российская армия занимают все больше выгодных позиций и взяла под контроль Волчанск в Харьковской области.
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* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Он отметил, что на заседание должны прийти командующие формированиями ГПСУ, НГУ, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Им следует отчитаться о ситуации на фронте и рассказать о дальнейших действиях.
Ранее Гончаренко* заявил, что российская армия занимают все больше выгодных позиций и взяла под контроль Волчанск в Харьковской области.
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* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Алёна Самарева