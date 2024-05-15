«Пойдут на Киев»: Соскин предрёк начало гражданской войны на Украине

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Украинцы могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации в стране. Такой прогноз сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что после вступления в силу в понедельник, 20 мая, закона о мобилизации, в стране может начаться открытых конфликт. Уже сейчас фиксируются случаи, когда украинцы отказываются идти на фронт и устраивают акции протеста.
Соскин отметил, что на Украине начнут постепенно складываться объединения недовольных граждан, которые потому станут подавляющим большинством на территориях. В результате ни полиция, ни военкоматы, не нацгвардия не смогут противостоять им. Если же в отношении этих граждан будут применяться насилие и вооружённые методы, то они со стопроцентной вероятностью пойдут на Киев.
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Анастасия Чинкова