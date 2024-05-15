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Стало известно об «открытых дверях» для ударов по ВСУ

BI: ослабленная ПВО ВСУ открыла двери для ВС РФ для ударов за линией фронта
15 мая 2024, 17:26
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска получили больше возможностей для нанесения ударов по военным объектам Украины после истощения системы ПВО ВСУ. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга.
Отмечается, что ослабленная система ПВО Украины открыла двери российским войскам для нанесения ударов по военным объектам ВСУ.

В зоне проведения СВО российские военные начали активнее применять беспилотники для получения разведданных о расположении критически важных вооружений и объектов. В результате им удаётся наносить точные удары по этим целям с применением тактических ракет.



Такие успехи российской армии всё больше напрягают Киев.

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#вс рф
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#ракетный удар
Путин: Дюмин будет содействовать кабмину в обеспечении ВС РФ техникой
15 мая 2024, 18:12

Фото: Сайт Кремля

Одним из направлений работы помощника президента Алексея Дюмина будет содействие кабмину и "Ростеху" в обеспечении ВС РФ вооружениями.
Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Он напомнил, что Дюмин был назначен помощником главы государства.

Путин сказал и об Антоне Алихановом, назначенным на новый пост. Ранее он был губернатором Калининградской области, а в новом правительстве РФ стал главой Минпромторга. Президент указал, что Алиханов ранее работал в этом министерстве.

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#кабмин
#россия
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ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожье
Балицкий: ВСУ обстреливают город Каменка-Днепровская
15 мая 2024, 18:06

Фото: iStock/Standart

ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Идет массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали люди.

Балицкий также призвал местное население сохранять спокойствие и укрыться в подвалах домов и не появляться на улице, пока обстрел не прекратится.

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#парк
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#всу
#обстрел
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На Украине созовут срочное заседание из-за наступления России
15 мая 2024, 17:54

Фото: iStock/Sinenkiy

Верховная Рада созовет срочное заседание в связи с наступлением ВС РФ на фронте.
Как написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале, Киев должен срочно отреагировать на действия, которые нарушают его безопасность.

Он отметил, что на заседание должны прийти командующие формированиями ГПСУ, НГУ, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Им следует отчитаться о ситуации на фронте и рассказать о дальнейших действиях.

Ранее Гончаренко* заявил, что российская армия занимают все больше выгодных позиций и взяла под контроль Волчанск в Харьковской области.

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* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#всу
#россия
#совещание
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«Пойдут на Киев»: Соскин предрёк начало гражданской войны на Украине
Соскин: из-за ужесточения мобилизации на Украине граждане пойдут на Киев
15 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинцы могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации в стране. Такой прогноз сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что после вступления в силу в понедельник, 20 мая, закона о мобилизации, в стране может начаться открытых конфликт. Уже сейчас фиксируются случаи, когда украинцы отказываются идти на фронт и устраивают акции протеста.

Соскин отметил, что на Украине начнут постепенно складываться объединения недовольных граждан, которые потому станут подавляющим большинством на территориях. В результате ни полиция, ни военкоматы, не нацгвардия не смогут противостоять им. Если же в отношении этих граждан будут применяться насилие и вооружённые методы, то они со стопроцентной вероятностью пойдут на Киев.

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#украина
#мобилизация
#война
#жители
#протесты
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В РФ отреагировали на обстрел Крыма американскими ракетами ATACMS
15 мая 2024, 17:11

Фото: iStock/bpawesome

Первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова отреагировала на обстрел Крыма при помощи поставленных США оперативно-тактических ракет ATACMS, пишет «Лента.ру».
Политик осудила подобные действия Киева и назвала обстрел Крыма американским оружием провокацией.

ВСУ обстреляли Крым американскими ракетами в ночь на 15 мая. Они были оснащены кассетными боеприпасами, которые могут нанести ущерб на большой территории.

Как отметила Журова, Соединенные Штаты Америки провоцируют Россию на военные действия в Европе. Они считают, что бомбят Крым иностранным оружием на законных основаниях, добавила депутат, однако это не так.

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#россия
#украина
#сша
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В Чехии призвали немедленно остановить боевые действия на Украине
Sky: президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
15 мая 2024, 16:30

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Пётр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
Он отметил важность остановки вооружённого конфликта и перехода к обсуждению будущих договорённостей. Однако найти какой-либо компромисс невозможно без согласия России, Украины и других стран, которые выступят гарантами этого соглашения.

Также Павел назвал наивными высказывания о том, что Киеву в ближайшее время удастся вернуть территории, взятые под контроль российской армией.

Ранее в интервью газете Die Presse Павел также уточнял, что Украине вряд ли удастся в обозримом будущем вернуть утраченные территории.

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#украина
#россия
#конфликт
#переговоры
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Замечена странная деталь в поведении Буданова* и Сырского
Меркурис: между Будановым* и Сырским идет борьба за Харьков
15 мая 2024, 16:28

Фото: iStock/Olena_Z

Между главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым* и главкомом ВСУ Александром Сырским идет открытое противостояние в Харькове.
Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его мнению, сегодня между Будановым* и генералом Сырским идет война. Он предположил, что они могли отправиться в Харьков по отдельности, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию каждый по своему плану.

Он добавил, что украинские боевики в спешке отправили подкрепление на сложный участок фронта, пояснив, что речь идет о подразделениях, впопыхах собранных из военных с разных участков фронта.

Меркурис выразил озадаченность, заметив, что выстроить правильную линию обороны или собрать значительные силы, чтобы сдержать русских, в спешке собирая войска из отдельных подразделений, невозможно.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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Путин: российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение
15 мая 2024, 15:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска по всем направлениям ежедневно улучшают свое положение. Об этом российский лидер сообщил на встрече с командующими войсками военных округов.
Глава российского государства отметил, что работа идет согласно утвержденному плану. По словам президента, все поставленные задачи выполняются.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области. В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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В Харьковской области значительно увеличилось присутствие ВСУ
Ганчев: в Харьковской области численное присутствие ВСУ значительно возросло
15 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/Irina Piskova

В Харьковской области значительно возросло численное присутствие военных ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева.
«Мы получаем информацию, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Украинские войска начали переброску западных боевых машин на Харьковское направление. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, на Харьковское направление также перебрасывают личный состав Вооружённых сил Украины. В регионе уже замечены боевики как минимум четырёх украинских подразделений.

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