Стало известно об «открытых дверях» для ударов по ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Российские войска получили больше возможностей для нанесения ударов по военным объектам Украины после истощения системы ПВО ВСУ. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга.
Отмечается, что ослабленная система ПВО Украины открыла двери российским войскам для нанесения ударов по военным объектам ВСУ.
В зоне проведения СВО российские военные начали активнее применять беспилотники для получения разведданных о расположении критически важных вооружений и объектов. В результате им удаётся наносить точные удары по этим целям с применением тактических ракет.
Такие успехи российской армии всё больше напрягают Киев.
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В зоне проведения СВО российские военные начали активнее применять беспилотники для получения разведданных о расположении критически важных вооружений и объектов. В результате им удаётся наносить точные удары по этим целям с применением тактических ракет.
Такие успехи российской армии всё больше напрягают Киев.
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Анастасия Чинкова