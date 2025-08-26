На Украине священника мобилизовали во время крестного хода
Сотрудники ТЦК (аналоги военкоматов на Украине) задержали многодетного священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева во время крестного хода в городе Почаев в Тернопольской области на западе Украины. Об этом информирует Союз православных журналистов.
В заключительный день крестного хода, проходившего из Каменца-Подольского в Почаев, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали протоиерея Богдана Матвиева. Согласно последним данным, священнослужитель уже находится на ровенском полигоне.
Протоиерей Богдан, клирик Кременчугской епархии, является отцом пятерых детей, один из которых участвует в боевых действиях.
