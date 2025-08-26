На Украине священника мобилизовали во время крестного хода

26 августа 2025, 08:30

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Сотрудники ТЦК (аналоги военкоматов на Украине) задержали многодетного священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева во время крестного хода в городе Почаев в Тернопольской области на западе Украины. Об этом информирует Союз православных журналистов.