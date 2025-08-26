26 августа 2025, 07:16

Фото: iStock/Irina Piskova

В 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины зафиксированы случаи туберкулеза, что, по информации российских силовых структур, повлияло на активность противника на харьковском направлении.