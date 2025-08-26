Случаи туберкулеза выявлены в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ
В 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины зафиксированы случаи туберкулеза, что, по информации российских силовых структур, повлияло на активность противника на харьковском направлении.
Как сообщил источник РИА Новости, в связи с выявленными заболеваниями в бригаде проводится расследование под руководством командующего медицинскими силами. Кроме того, по словам представителя силовых структур, военнослужащие не обеспечены необходимыми медикаментами, и для лечения им приходится собирать средства.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
