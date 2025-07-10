На Украине сжигают переданные тела солдат ВСУ

10 июля 2025, 08:08

ТАСС опубликовал видео из крематория на Украине, где сжигают тела бойцов ВСУ

Фото: iStock/allanswart

В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, предположительно, из крематория в Тернопольской области Украины, на которых запечатлено сжигание тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданных российской стороной. Видео опубликовал ТАСС.