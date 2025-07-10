На Украине сжигают переданные тела солдат ВСУ
В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, предположительно, из крематория в Тернопольской области Украины, на которых запечатлено сжигание тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданных российской стороной. Видео опубликовал ТАСС.
По информации агентства, украинская сторона принимает такие меры, чтобы избежать выплат компенсаций родственникам погибших бойцов. Представители российских силовых структур утверждают, что данная практика является частью стратегии Киева по минимизации финансовых обязательств перед семьями военнослужащих.
16 июня Министерство обороны России сообщило о передаче Киеву более 6000 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. В ответ на этот шаг Москва получила лишь 78 тел своих солдат.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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