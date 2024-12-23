Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries для войны на стороне ВСУ

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Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом пишут РИА Новости после анализа соцсетей.
«Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские», — говорится в сообщении.
В издании указывают, что бойцы публикуют кадры своей подготовки в социальных сетях. Один из наемников поделился с подписчиками, что сменил автомат Калашникова на бельгийский ручной пулемет FN Minimi Mk2.
Его сослуживец до участия в боевых действиях на стороне ВСУ являлся членом военной авиации Бразилии. Также еще один сообщник отправился на Украину в составе французского иностранного легиона. Страница наемников из Бразилии, Италии, США, Великобритании, Португалии, Испании, Колумбии, ЮАР имеется в Instagram*. В соцсеть опубликовали подготовку бойцов, которую они проходят в США.
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Иван Мусатов