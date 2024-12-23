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Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries для войны на стороне ВСУ

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом пишут РИА Новости после анализа соцсетей.
«Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские», — говорится в сообщении.

В издании указывают, что бойцы публикуют кадры своей подготовки в социальных сетях. Один из наемников поделился с подписчиками, что сменил автомат Калашникова на бельгийский ручной пулемет FN Minimi Mk2.



Его сослуживец до участия в боевых действиях на стороне ВСУ являлся членом военной авиации Бразилии. Также еще один сообщник отправился на Украину в составе французского иностранного легиона. Страница наемников из Бразилии, Италии, США, Великобритании, Португалии, Испании, Колумбии, ЮАР имеется в Instagram*. В соцсеть опубликовали подготовку бойцов, которую они проходят в США.

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Instagram* (запрещен на территории России как экстремистская ​организация)
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#всу
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#соцсети
ВСУ уничтожали инфраструктуру ДНР при отступлении
Беженец из ДНР: ВСУ уничтожали инфраструктуру при отступлении
23 декабря 2024, 04:35

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины уничтожали инфраструктуру Донецкой Народной Республики во время отступлений. Этим поделился беженец из ДНР Александр с РИА Новости.
«Все высоковольтные взрывала Украина, ЛЭПы. Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. Все взрывали, все уничтожили... 70% всего уничтожила Украина», — рассказа Александр.

По мнению беженца, такие действия со стороны ВСУ связаны с ненависть к жителям Донбасса. При этом Александр отметил, что солдаты не думают о Майдане 2014 года, с которого и начались все события на Украине.

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Военкор Котенок: в ДНР группа ВСУ попала в «мышеловку» на времевском направлении
23 декабря 2024, 03:30

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Армия России захлопнула в «мышеловку» группу ВСУ на времевском направлении в Донецкой народной республике. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале.
Как отметил журналист, 60-я бригада 5 А российской армии прорвалась к трассе Гуляйполе - Великая Новоселка, что западнее Нескучного и Времевки. До дороги осталось 500 метров. Все это позволило практически окружить группировку ВСУ, которая расположилась в Новом Комаре.

К тому же ВС РФ удалось уничтожить все мосты и переправы, которые использовала украинская армия.

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#армия
#всу
#вс рф
#днр
#сво
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Евродепутат от Словакии Блага: визит Фицо в Россию пощечина Зеленскому
23 декабря 2024, 02:57

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага охарактеризовал визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Россию «пощечиной Зеленскому». Свое заявление политик сделал в личном telegram-канале.
«Лучшей пощечины за свою заносчивость Зеленский получить не мог», — написал Блага.

Также политик отметил, что сейчас в Словакии многие симпатизируют России, а страна не является врагом. Блага подчеркнул, что Словакия борется за свои национальные интересы вопреки подстрекателей войны в Брюсселе.

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Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз уже проиграл конфликт на Украине
#словакия
#евросоюз
#зеленский
#россия
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Журналист Штир: Орбан хочет решить конфликт на Украине с Трампом
23 декабря 2024, 02:00

Фото: iStock/Evgeny Gromov

По словам венгерского журналиста Габора Штира, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет решить конфликт на Украине вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал «Лента.ру».
Также журналист заявил, что шансы на окончание конфликта растут. Основные изменения в этом плане могут сделать только Россия и Украина. Он отметил, что серьезный разговор о мире последует после того, как Москва приблизится к выполнению своих целей на поле боя. В пример Штир привел полный контроль над Донбассом.

К тому же журналист рассказал о целях Венгрии снизить зависимость от Запада с помощью сотрудничества с России, Китаем, арабскими странами и даже тюркским миром. Сейчас 80% торговли идет от западных стран. Как заявил Штир, если этот показатель будет равен 65-67%, то тогда Венгрия будет уверено стоять на ногах.

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#конфликт
#украина
#венгрия
#евросоюз
#трамп
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Рогов: Киев отправил в Запорожье пропагандистов для создания фейковых материалов
23 декабря 2024, 01:40

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Киев направил на оккупированную часть Запорожской области группу пропагандистов для создания фейковых материалов. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов изданию РИА Новости.
«По оперативным каналам стала известно о прибытии в оккупированную режимом Зеленского часть Запорожской области специальной группы украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций Украины. Перед ними стоит задача подготовить серию фейковых материалов», — рассказал Рогов.

Как отметил политик, таким способом киевские власти пытаются поднять боевой дух ВСУ, который стремительно продолжает падать. Группа пропагандистов приехала в город Орехов.

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#рогов
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Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз уже проиграл конфликт на Украине
22 декабря 2024, 23:20

Фото: iStock/artJazz

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз уже проиграл конфликт на Украине. Его слова передают РИА Новости.
«Существует новая реальность, частично на фронте — об этом все могут слышать, это не скрывается. Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперёд... Эту войну Евросоюз проиграл», — сказал Орбан.

Глава Венгрии отметил, что сейчас ЕС пытается отрицать данный факт прибегая к «коммуникационным трюкам». Это проявляется во фразе «нельзя знать, что такое победа». Подобные действия Орбан сравнил с романом Джорджа Оруэлла «1984».

Также премьер напомнил ситуацию с мирным соглашением 2022 года. Тогда оставалось несколько часов до его заключения, но из-за вмешательства Запада подписание оказалось невозможным.

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#евросоюз
#сво
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#украина
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Дональд Трамп сделал важное заявление о переговорах по конфликту на Украине
Трамп ожидает встречи с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
22 декабря 2024, 22:26

Слева направо: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Новоизбранный будущий хозяин Белого дома Дональд Трамп ожидает встречи с российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта. Об этом республиканец заявил в Аризоне в рамках конференции Turning Point USA.
«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», — сказал Трамп.

Американский политик подчеркнул ужасность происходящего на Украине, повторив, что, если бы он возглавлял страну вместо действующего президента Джо Байдена, то кровопролития удалось бы избежать.

Летом этого года Путин предлагал Киеву завершить конфликт миром. Украина должна была публично отказаться от членства в НАТО, вывести войска из России, признать свой безъядерный статус.

Кроме того, санкции против России должны быть отменены. Киев предложение проигнорировал.

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«Выдернем ковер из-под ног»: в США заявили о достижимости сделки по Украине

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Нардеп Рады раскрыл, зачем Зеленскому конфликт на Украине
Дубинский: продолжение украинского конфликта удерживает Зеленского у власти
22 декабря 2024, 22:07

Фото: istockphoto/al_la

Владимир Зеленский удерживает власть за счет продолжения украинского конфликта, заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Он уточнил, что боевые действия позволяют главе киевского режима безгранично обогащаться. Именно такой смысл, по словам Дубинского, приобрел конфликт после провального наступления ВСУ в прошлом году.
Нардеп резюмировал, что Зеленский действует в интересах американских демократов.

Перед этим отставной подполковник США Дэниел Дэвис раскрыл Зеленскому принцип лидерства. Офицер прямо указал, что должен сделать украинский политик.

Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года, однако тот узурпировал власть в стране при помощи военного положения и отказа от переговоров с Россией.

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#конфликт
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#владимир зеленский
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Пушилин сообщил новости из Курахово в ДНР
Глава ДНР Пушилин: бойцы ВС РФ почти выбили боевиков ВСУ из центра Курахово
22 декабря 2024, 21:48

Фото: istockphoto/zim286

Российские военнослужащие почти выбили боевиков ВСУ из центра Курахово в Донбассе, проинформировал в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.
«Курахово: <…> мы видим, что там наши подразделения уже из высотной застройки, из центра города, противника практически выбили», — прокомментировал чиновник.

Перед этим Пушилин сообщил о продвижении бойцов ВС РФ у Дзержинска. Ожесточенные бои продолжаются.

В конце февраля 2022 года боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Руководство теперь уже российских регионов обратилось к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны украинских неонацистов.

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