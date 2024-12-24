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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине требуют от СБУ расследовать поставки в ВСУ бракованных мин

На Украине требуют от СБУ расследовать поставки в ВСУ бракованных мин

Фото: iStock/spacedrone808

Фото: iStock/spacedrone808

Глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин потребовал в письменном виде от СБУ провести расследование в отношении Минобороны Украины и концерна «Укроборонпром» после поставки в ВСУ бракованных боеприпасов.
«Прошу внести сведения по факту возможного совершения должностными лицами министерства обороны Украины, концерна "Укроборонпром" и министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности ряда умышленных действий, направленных на производство указанных выше боеприпасов, применение которых по назначению невозможно», — написал Шабунин в своей соцсети.

По его словам, подобные поставки нанесли вред украинской обороноспособности. Он призвал расследовать данное дело по статье о госизмене и подчеркнул, что «распилы» средств обнаружили не госорганы, а СМИ.



Напомним, в октябре Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после того, как в ВСУ поставили бракованные 120-миллиметровые мины.

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«Ждет своего одобрения»: На Украине разработали закон о снижении призывного возраста
На Украине уже разработали закон о снижении призывного возраста до 18 лет
24 декабря 2024, 13:08

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Законопроект о снижении призывного возраста до 18 лет уже разработан и ждет одобрения Рады. Об этом пишет украинское интернет-издание «Полтавщина», ссылаясь на представителя 17-й Полтавской бригады Сергея Лунича.
По его словам, бригада уже в ближайшее время готовится принять новобранцев, чей возраст не превышает 20 лет.

«Сергей Лунич неохотно признался, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения, а вышестоящие мобилизационные органы заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев», — говорится в сообщении.

После прибытия молодых новобранцев их сразу начнут обучать боевой подготовке.

Тем временем украинские власти публично отрицают планы о снижении возраста мобилизации, однако западные партнеры Киева продолжают на этом настаивать.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Официальный Киев говорит о том, что в стране действует принцип «воюй или работай». При этом людей хватают во время работы, чтобы отправить на фронт.

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#киев
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США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса «Авангард»
MWM: российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить
24 декабря 2024, 13:07

Фото: iStock/vadimrysev

Российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.
Отмечается, что комплекс оснащён прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Он позволяет наносить ядерные удары на скорости, превышающей 27 махов, сохраняя при этом высокую маневренность. Такие конструкция и возможности практически исключают возможность для перехвата.

Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны Грегори Гийо ранее заявлял, ссылаясь на данные американских военных, что России за последний год удалось увеличить количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард».

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#сво
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«Одна из сторон будет уничтожена»: Орбан раскрыл сценарии завершения конфликта на Украине
Орбан: конфликт на Украине завершится в 2025 году
24 декабря 2024, 12:02

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Конфликт на Украине закончится в 2025 году. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью изданию Magyar Nemzet.
«Либо он завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена, и это будет не Россия», — заявил Орбан.

Он отметил, что в следующем году вернется «политика мирных лет», которая приведет к большим экономическим успехам.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что по базовому сценарию конфликт завершится к концу 2025 года. В случае негативного сценария, он может продлиться до середины 2026 года.

Накануне Орбан заявил, что ещё полгода назад говорить о мирном решении украинского конфликта было сродни вызову дьявола, однако Венгрии удалось изменить эту тенденцию.

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#политика
#евросоюз
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Боец СВО получил гитару с автографом Майданова после обращения на прямую линию
24 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/dikushin

Доброволец с позывным Кот из Казахстана получил гитару с автографом артиста Дениса Майданова. Инструмент доставили в зону СВО активисты Народного фронта в Запорожской области, заявили в пресс-службе организации.
Отмечается, что сослуживец Кота, ветеран СВО обратился с просьбой подарить его товарищу гитару с автографом одного из его любимых исполнителей в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Кот рассказал, что пошёл на фронт добровольцем, поскольку понял, что его таланты и навыки понадобятся для достижения победы. Сам он живёт в Казахстане, но поехал на СВО ради победы.

Боец также поделился, что с самого детства увлекался музыкой. А первую гитару приобрёл на накопленные деньги в 14 лет. В 18 уже играл в рок-группах и сейчас не забрасывает любимое дело. Однако на передовой у него не было гитары.

Доброволец поблагодарил за новогодний подарок президента России Владимира Путина, активистов Народного фронта и заслуженного участника России, участника «Команды Путина» Дениса Майданова.

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ТСН: Украинцы ищут в интернете одиноких беременных женщин
ТСН: Украинцы ищут беременных женщин, чтобы избежать мобилизации
24 декабря 2024, 11:25

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинские мужчины активно ищут в интернете одиноких беременных женщин. С их помощью они оформляют на себя третьего ребёнка и таким образом избегают мобилизации.
Согласно украинскому законодательству, основанием для отсрочки от призыва на военную службу является наличие трёх несовершеннолетних детей, напоминает местное информационное агентство ТСН. Это право не распространяется на тех, кто имеет задолженность по алиментам либо не проживает вместе с детьми.

За такую услугу некоторые украинцы предлагают женщинам, собирающимся родить, от одной до двух тысяч долларов. В сети можно встретить объявления типа: «Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка на мою фамлию. Первую помощь, а потом алименты гарантирую».

Когда одна из пользовательниц спросила знакомую, в чём тут выгода, та уверенно ответила: «У него двое своих, это будет третий ребенок. Получит отсрочку — и за границу».

По словам юристов, такие договорённости имеют признаки незаконных соглашений, за которые обе стороны могут понести уголовную ответственность. Однако если никто не расскажет детали, то доказать наличие преступного сговора будет очень непросто. А рассказывать нет смысла — выгода для обеих сторон налицо.

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#мобилизация
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«Они просто ушли»: боевики ВСУ бросили раненого сослуживца после штурма под Донецком
Боевики ВСУ бросили раненого сослуживца после штурма позиций РФ под Донецком
24 декабря 2024, 10:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный рассказал, что был отправлен в штурм российских позиций под Донецк против воли, а когда он получил ранение, сослуживцы его бросили. Кадры допроса предоставили волонтёры Народного фронта. Их публикует Shot.
По данным издания, украинского солдата нашли после боя бойцы 1442-го мотострелкового полка. Он рассказал, что ранее служил в Полтавской области, но против своей воли был отправлен под Донецк штурмовать укреплённые позиции.

«Я узнал, что еду сюда, только в автобусе. Говорят, будете там что-то штурмовать. Какой я штурмовик, я в очках. Я очки потерял», — рассказал пленный.

По его словам, с ним было двое сослуживцев, которые сказали ему выбираться самому и просто ушли. Он также рассказал, что недавно в ВСУ мобилизовали его пятидесятилетнего отца.

От неминуемой гибели раненого украинца спасли уже российские военные. Ему наложили жгут и сделали укол обезболивающего.

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#херсон
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FP: ЕС отправит 100 военных на Украину после стабилизации линии фронта
24 декабря 2024, 10:24

Фото: istockphoto/Diy13

Французский президент Эммануэль Макрон активно выступает за размещение на Украине европейских миротворческих сил уже в 2025 году. Согласно его планам, необходимо направить туда до 100 тысяч военных.
Об этом пишет издание The Foreign Policy со ссылкой на мнение старшего научного сотрудника по кибербезопасности и конфликтам будущего Международного института стратегических исследований и эксперта по обороне Центра новой американской безопасности Франца-Штефана Гади.

В публикации отмечается, что не все в Европе поддерживают инициативу французского лидера. Против, в частности, выступают Польша и Германия. США же открестились от отправки на Украину американских войск, переложив эту обязанность на плечи европейских союзников Киева.

В любом случае, до тех пор, пока линия фронта не стабилизировалась, любые дискуссии об отправке европейских войск на Украину носят исключительно теоретический характер, отмечает автор материала. Эксперт также считает, что солдаты ЕС не идут ни в какое сравнение с закалёнными в боях российскими военными.

По мнению аналитика, компромиссным мог бы стать такой вариант: миротворцы в привычном формате, в идеале из стран Глобального Юга, будут напрямую патрулировать демилитаризованную зону вдоль линии прекращения огня, а более надежные европейские силы быстрого реагирования будут размещены в глубине Украины.

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ВСУ ночью атаковали Мелитополь
Балицкий: Мелитополь ночью был атакован украинскими БПЛА самолетного типа
24 декабря 2024, 09:37

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Ночью в Мелитополе, административном центре Запорожской области, ВСУ была предпринята попытка атаки с использованием реактивных беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, противник осуществил шесть атак, из которых пять беспилотников были успешно сбиты на подлёте к городу. В результате детонация произошла на безопасном расстоянии от жилых районов, что позволило избежать пострадавших среди гражданского населения.

Однако осколками одного из сбитых беспилотников была повреждена кровля здания Центрального рынка.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Минобороны: Рядовой Жуковец сорвал контратаку ВСУ огнём из гранатомёта
24 декабря 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В зоне спецоперации отличился рядовой Вооружённых сил РФ Анатолий Жуковец. Прицельным огнём из гранатомёта он сорвал контратаку противника.
О подвиге бойца рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Подразделение, в котором служит Жуковец, охраняло подступы к недавно освобождённому от ВСУ населённому пункту. Противник собрал силы и предпринял попытку контратаки, надеясь выбить российских бойцов из села.

Солдат занял выгодную позицию на возвышенности открыл по наступающим украинцам огонь из гранатомёта. Прицельными выстрелами Жуковец подавил пулемётный расчёт противника, подбил автомобиль, в котором передвигались боевики, и нанёс значительный урон живой силе противника. В результате контратака захлебнулась, ВСУ, понеся значительные потери, были вынуждены отступить.

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