На Украине требуют от СБУ расследовать поставки в ВСУ бракованных мин

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Глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин потребовал в письменном виде от СБУ провести расследование в отношении Минобороны Украины и концерна «Укроборонпром» после поставки в ВСУ бракованных боеприпасов.
«Прошу внести сведения по факту возможного совершения должностными лицами министерства обороны Украины, концерна "Укроборонпром" и министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности ряда умышленных действий, направленных на производство указанных выше боеприпасов, применение которых по назначению невозможно», — написал Шабунин в своей соцсети.
По его словам, подобные поставки нанесли вред украинской обороноспособности. Он призвал расследовать данное дело по статье о госизмене и подчеркнул, что «распилы» средств обнаружили не госорганы, а СМИ.
Напомним, в октябре Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после того, как в ВСУ поставили бракованные 120-миллиметровые мины.
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Элина Позднякова