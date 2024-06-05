На Украине требуют взятки с заключённых, желающих мобилизоваться

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Администрация украинских колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться на фронт по новому закону. Об этом правозащитник и руководитель ОО «Защита заключенных Украины» Олег Цвилый рассказал в беседе со «Страной.ua».
Он подчеркнул, что администрация лично рассматривает заявление осуждённого на мобилизацию в украинские войска, которое после этого передаётся соответствующей комиссии. Если администрация откажется принимать заявление у заключённого, значит у него больше нет инструментов для мобилизации.
Также правозащитники стали регулярно отмечать случаи требования администрацией денег с заключённых, чтобы их заявление было принято.
Если же у заключённого нет средств, ему предлагают заплатить с первой зарплаты в качестве военного.
Кроме того, нередки случаи, когда для получения разрешения на мобилизацию администрация требовала доносить на сокамерников.
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Также правозащитники стали регулярно отмечать случаи требования администрацией денег с заключённых, чтобы их заявление было принято.
Если же у заключённого нет средств, ему предлагают заплатить с первой зарплаты в качестве военного.
Кроме того, нередки случаи, когда для получения разрешения на мобилизацию администрация требовала доносить на сокамерников.
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Анастасия Чинкова