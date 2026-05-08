На Украине сотрудники ТЦК напали на УПЦ
Конфликт с участием военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК) и священнослужителей канонической Украинской православной церкви произошел 7 мая на трассе Ровно-Луцк. Об этом сообщил Союзу православных журналистов секретарь Владимир-Волынской епархии протоиерей Александр Кобенко.
По его словам, военкомы остановили автомобиль, в котором находились митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, сам протоиерей Александр, а также диакон Дмитрий Манецкий. Кобенко утверждает, что он и диакон имели отсрочку от призыва, а митрополита сняли с воинского учета по медицинским показателям (тяжелая форма диабета).
Как сообщается, не приступая к проверке документов, сотрудники ТЦК повели себя агрессивно, оскорбляли архиерея и потребовали выйти из машины. Когда протоиерей попытался заступиться за владыку, один из них нанес ему удары и распылил в лицо слезоточивый газ.
В результате инцидента у митрополита Владимира, по информации епархии, произошел сердечный приступ, резко поднялись давление и уровень сахара. После этого сотрудники ТЦК оставили его в автомобиле. Остальных священнослужителей оттащили в микроавтобус, однако, проверив документы, отпустили. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Украинские власти пока не комментировали происшествие.
Читайте также: