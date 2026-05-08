На Украине сотрудники ТЦК напали на УПЦ

08 мая 2026, 22:19

На Украине военкомы напали на священников УПЦ в Волынской области

Конфликт с участием военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК) и священнослужителей канонической Украинской православной церкви произошел 7 мая на трассе Ровно-Луцк. Об этом сообщил Союзу православных журналистов секретарь Владимир-Волынской епархии протоиерей Александр Кобенко.