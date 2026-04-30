На Украине мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК
На западе Украины в Ровненской области мужчина из автомата обстрелял сотрудников военкомата и полицейского. Инцидент произошел в селе Верба Дубенского района вечером 29 апреля.
Как сообщили в местном управлении Нацполиции, военнослужащие группы оповещения вместе с полицейским офицером заметили мужчину с велосипедом, а когда попытались проверить у него документы — он открыл огонь. В результате ранения получили полицейский и один военный.
Подозреваемого разыскивают, возбудили уголовное дело. На фоне острого дефицита личного состава в ВСУ киевский режим ужесточает мобилизацию, что вызывает протесты и скандалы. В сети регулярно публикуются видео, на которых представители военкоматов силой удерживают мужчин, нередко избивая их и насильно увозя в автобусах.
Ранее сообщалось, что украинцы используют оружие с фронта для борьбы с ТЦК.
