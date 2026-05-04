ТЦК не отпустили мобилизованного в ВСУ на похороны матери
В Кривом Роге произошел резонансный инцидент. Сотрудники ТЦК не отпустили мобилизованного местного жителя на похороны его матери. Об этом пишет SHOT.
Мужчину, который является единственным сыном покойной, призвали на службу всего за день до траурной церемонии. Несмотря на доводы очевидцев и присутствие похоронной процессии, представители ТЦК остались непреклонными.
Знакомые семьи просили отпустить призывника хотя бы под конвоем, однако эти уговоры также не возымели действия. В результате сын не смог проститься с матерью.
Ранее на западе Украины сотрудники ТЦК разбили мужчине голову и затащили его в микроавтобус.
