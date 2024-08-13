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Руководство Украины удивлено тем, что Москва не стала перебрасывать свои войска из Донбасса в Курскую область. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса (в Курскую область — ред.), и сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников», — сказал Меркурис в своем блоге на YouTube.
По его словам, даже многие самые ярые сторонники Украины уже начали сомневаться в положительных перспективах атаки на Курскую область.
При этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска потеряют в Курской области все резервы, необходимые для обороны Киева.
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