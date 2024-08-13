Стало известно число уничтоженных в Курской области боевиков ВСУ

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Бойцы ВС РФ за минувшие сутки ликвидировали порядка 420 боевиков ВСУ в Курской области, тем временем операция по уничтожению противника продолжается. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка РСЗО и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
При этом с начала боев в курском приграничье российские бойцы ликвидировали порядка 2030 украинских боевиков. Всего удалось уничтожить 35 вражеских танков, 18 БМП, 31 бронетранспортёр и другое вооружение противника.
Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области по-прежнему продолжается, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
По данным заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, обстановка в Курской области взята под контроль ВС РФ.
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Элина Позднякова