Фото: iStock/undefined undefined
Западная военная техника не поможет ВСУ, поскольку ВС РФ уже приспособились к ней. Такое заявление сделал украинский политолог Андрей Золотарёв в интервью Youtube-каналу «Новости Live».
Он отметил, ссылаясь на анонимных соратников экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, что российские военные быстро учатся и могут в краткие сроки найти контремеры для уничтожения нового украинского оружия. В частности, по словам Золотарёва, ВС РФ уже готовы к встрече с истребителями F-16.
Политолог подчеркнул, что сдержанность западных стран к поддержке Украины привела к ресурсному и технологическому превосходству России, которое сыграло решающую роль в исходе конфликта, что больше всего волнует украинских союзников.
В заключение Золотарёв указал на возрастающую тревогу среди европейских политиков и представителей стран НАТО, которые сильно обеспокоены дальнейшим ходом конфликта.
Читайте также:
ВС РФ бомбят предприятие по ремонту военной техники ВСУ
ВС РФ получили партию модернизированных самоходных артиллерийских установок
Рогов: ВС РФ сорвали ротацию военной техники и живой силы ВСУ в районе Работино
Политолог подчеркнул, что сдержанность западных стран к поддержке Украины привела к ресурсному и технологическому превосходству России, которое сыграло решающую роль в исходе конфликта, что больше всего волнует украинских союзников.
Читайте также:
ВС РФ бомбят предприятие по ремонту военной техники ВСУ
ВС РФ получили партию модернизированных самоходных артиллерийских установок
Рогов: ВС РФ сорвали ротацию военной техники и живой силы ВСУ в районе Работино
Анастасия Чинкова