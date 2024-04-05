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Российская армия сорвала ротацию военной техники и живой силы ВСУ в районе Работино, об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам политика, российские войска пресекли ротацию военной техники и живой силы Вооружённых сил Украины точными ударами севернее Работино и в районе Малой Токмачки.
Напомним, ранее российский снайпер победил в дуэли с двумя вражескими снайперами в районе Работино. Боец 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» также сообщил, что снайперы могут ожидать цель от 8 часов до нескольких дней.
Сегодня стало известно, что российская армия вошла в пригород Часов Яра в артёмовском районе Донецкой Народной Республики.
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Напомним, ранее российский снайпер победил в дуэли с двумя вражескими снайперами в районе Работино. Боец 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» также сообщил, что снайперы могут ожидать цель от 8 часов до нескольких дней.
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Евгения Парфентьева