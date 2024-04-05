ВС РФ получили партию модернизированных самоходных артиллерийских установок

В конце февраля текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. По его словам, такое развитие событий «нельзя исключать». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Североатлантический альянс не имеет планов по отправке вооруженных сил для помощи Киеву.