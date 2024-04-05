ВС РФ получили партию модернизированных самоходных артиллерийских установок

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Партия самоходных артиллерийских установок поступила от «Ростеха» в ВС РФ. Об этом сообщили в госкорпорации.
Речь идёт о самоходных артиллерийских установках 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Они прошли комплексную модернизацию в рамках гособоронзаказа.
«Мста-С» в ходе модернизации была оснащена цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнём. Это позволяет включить установку в разведывательно-ударный контур и оперативно нанести удар по цели после её обнаружения беспилотником или иными средствами.
Поставленные в российскую армию «Акации» базируются на легкобронированном гусеничном шасси. Хорошая проходимость установки позволяет ей выполнять задачи в местности с мягким грунтом, где более тяжёлые и колёсные машины могут застрять.
Читайте также:
Минобороны РФ поставили партию «убийц» американских Bradley
Половинкин: КГНЦ на основе СВО сделает корабли ВМФ РФ «невидимыми»
Разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов
«Мста-С» в ходе модернизации была оснащена цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнём. Это позволяет включить установку в разведывательно-ударный контур и оперативно нанести удар по цели после её обнаружения беспилотником или иными средствами.
Читайте также:
Минобороны РФ поставили партию «убийц» американских Bradley
Половинкин: КГНЦ на основе СВО сделает корабли ВМФ РФ «невидимыми»
Разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов
Анастасия Чинкова