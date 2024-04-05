ВС РФ бомбят предприятие по ремонту военной техники ВСУ

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ВС РФ атаковали предприятие «Мотор Сич» в Запорожье, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Российские военные ударили по предприятию «Мотор Сич» в Запорожье, где собирают двигатели для военных самолетов и ремонтируют технику ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывы в подконтрольном Киеву Запорожье, по предварительным данным, произошли из-за ударов ракетами российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
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Алёна Самарева