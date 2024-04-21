На Украине указали на отсутствие логики у Маска

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Советник Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался о заявлении американского предпринимателя Илона Маска об отсутствии стратегии выхода из конфликта. Об этом он написал в соцсети Х.
Он написал, что некоторые мировые авторитеты, включая Маска, убеждены в отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта. И после добавил, что поражён дефициту логики в современном мире.
Подоляк подчеркнул, что стратегия выхода Украины из конфликта осуществима в том случае, если Россия «безоговорочно покинет иностранную суверенную территорию».
Ранее Маск прокомментировал решение о выделении дополнительной помощи Украине. Единственное, что обеспокоило бизнесмена – это отсутствие стратегии выхода из конфликта.
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Анастасия Чинкова