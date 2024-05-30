На Украине умершему журналисту пришли повторные повестки

Фото: istock / Tatiana Ikoeva
Умершему на Украине журналисту Артему Франкову продолжают приходить повестки. Его также призывают пройти медосмотр в Оболонском районе Киева. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Телеграм-канале.
Киевский военкомат 22 апреля опубликовал заявление с признанием рассылки повесток умершим. Тогда имелся в виду именно Оболонский район города Киев, но конкретно, о каком военкомате идет речь, не сообщалось.
По данным информагентства, Франков скончался в октябре прошлого года. Согласно новому заявлению, повестка пришла потому, что покойный журналист не обновил свои сведенья в военкомате.
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«После официального заявления по поводу повестки умершему журналисту Артему Франкову Оболонский ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) прислал ему еще две повестки с разными датами рождения. Согласно повесткам, умершего журналиста вызывают на медосмотр», — сказано в сообщении издания.
По данным информагентства, Франков скончался в октябре прошлого года. Согласно новому заявлению, повестка пришла потому, что покойный журналист не обновил свои сведенья в военкомате.
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Алина Юрчак