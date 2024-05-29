В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ

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Министр армии США Кристин Уормут открывает завод в штате Техас, в котором будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, пишет РИА Новости.
«Министр армии находится в Меските, Техас, на открытии нового завода, который увеличит возможности нашей страны производить элементы, используемые при сборке артиллерийских боеприпасов», — рассказал Кирби.
Он отметил, что США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 000 единиц в месяц. На момент начала конфликта на Украине показатели составляли 14 000 единиц, пояснил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Раде заявили о «молчаливом согласии» США на удары по России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова