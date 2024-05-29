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Победа РФ в конфликте на Украине может привести к началу разрушения НАТО. Об этом заявила бывший депутат украинского парламента Алена Гливко, пишет РИА Новости.
«Устойчивость НАТО более хрупка, чем мы думаем», — написала она в статье.
По её словам, многие страны могут отдать приоритет собственной обороне. Она считает, что пока РФ будет «добиваться успехов в Европе», Китай будет расширять свое влияние в Азии. Страны Африки будут склонны бросить вызов основам мирового порядка. Индия будет укреплять свои позиции на Глобальном Юге. Кроме этого, некоторые страны Латинской Америки пойдут по аналогичной траектории, заявила Алена Гливко.
«Если Украина падёт, это будет не просто конец одной страны, это потенциально приведёт к распаду НАТО и установившегося мирового порядка, каким мы его знаем», — отметила она.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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