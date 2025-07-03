На Украине утверждают, что лётчица Надежда Савченко снова попала в российский плен

03 июля 2025, 15:21

Журналист Филимонов: украинская лётчица Савченко снова попала в плен ВС РФ

Надежда Савченко

Лётчица ВСУ, националистка и бывшая народный депутат Надежда Савченко попала в российский плен под Купянском. Об этом сообщил украинский журналист Всеволод Филимоненко, слова которого приводит LIFE.