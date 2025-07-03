На Украине утверждают, что лётчица Надежда Савченко снова попала в российский плен
Лётчица ВСУ, националистка и бывшая народный депутат Надежда Савченко попала в российский плен под Купянском. Об этом сообщил украинский журналист Всеволод Филимоненко, слова которого приводит LIFE.
Он подчеркнул, ссылаясь на источники в командовании ВСУ, что Савченко участвовала в ночной вылазке 105-й бригады теробороны в районе села Синьковка, где командовала штурмовой ротой. При попытке отступления колонна украинских бойцов попала под плотный обстрел российской артиллерии, в результате чего оказалась отрезана от остальных сил и потеряла связь с командованием. После этого Савенко и её однополчан могли взять в плен.
Если эти сведения верны, то с возвращением украинской лётчицы из плена у ВСУ могут возникнуть серьёзные проблемы. Дело в том, что Савченко уже находилась в России в качестве военнопленной и была обменяна в 2016 году. Также она была осуждена и, согласно Женевской конвенции, не имела права принимать дальнейшее участие в боевых действиях.
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