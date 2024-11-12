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Миллион восточных украинцев должны призвать в ряды ВСУ до конца года территориальные центры комплектования (ТЦК, военкомат), проинформировал на брифинге замруководителя военно-гражданской администрации под Харьковом Евгений Лисняк.
«По оперативной информации, в настоящее время перед ТЦК стоит задача любыми методами мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года для последующей незамедлительной отправки на фронт. При этом основными регионами — донорами так называемого мобилизационного ресурса станут Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также и подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей», — отметил чиновник.Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года. С каждым годом она ужесточается. Людей хватают прямо на улицах, а также во время работы. При этом украинские власти заявляют, что в стране действует так называемый принцип «воюй или работай». По словам премьера Дениса Шмыгаля, работающим людям вручается лишь два процента повесток.
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