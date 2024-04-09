На Украине уволили командующих ОК ВСУ «Юг» и «Запад»

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На Украине уволили глав оперативных командований (ОК) ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова соответственно. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
Отмечается, что Ковальчук после увольнения назначен главой Военной академии. А его место в ОК «Юг» занял экс-комбриг 59-й бригады ВСУ, полковник Геннадий Шаповалов.
А на место Литвинова в ОК «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк, который раньше служил в силах территориальной обороны.
По словам Гончаренко*, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
А на место Литвинова в ОК «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк, который раньше служил в силах территориальной обороны.
По словам Гончаренко*, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова