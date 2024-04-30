На Украине ужаснулись действиям Сырского на посту главкома ВСУ

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Генерал Александр Сырский не справляется с обязанностями главнокомандующего Вооружённых сил Украины. При нём украинские войска сдают населённые пункты один за другим.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. В своём YouTube-канале он указал, что после назначения Сырского на должность главкома ВСУ и смены военного руководства ситуация на передовой значительно ухудшилась.
Также, по мнению эксперта, в рядах ВСУ наблюдаются разногласия, а среди военных растёт недоверие как к гражданским властям и президенту Зеленскому, так и к главкому ВСУ Сырскому. Соскин считает, что необходимо скорейшее прекращение огня и замораживание конфликта, так как для украинских войск не только нет никакого способа выйти к границам 1991 года, но под большим вопросом даже удержание существующих оборонительных позиций.
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«Почти каждый день сдаются населённые пункты один за одним», — отметил Соскин.
Также, по мнению эксперта, в рядах ВСУ наблюдаются разногласия, а среди военных растёт недоверие как к гражданским властям и президенту Зеленскому, так и к главкому ВСУ Сырскому. Соскин считает, что необходимо скорейшее прекращение огня и замораживание конфликта, так как для украинских войск не только нет никакого способа выйти к границам 1991 года, но под большим вопросом даже удержание существующих оборонительных позиций.
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Александр Бойцов