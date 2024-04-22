Соскин: США выделили деньги Украине для усиления собственной оборонной мощи

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Цель выделения финансовой помощи Украине заключается в усилении оборонной мощи США.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале. Он уверен, что выделенные Соединенными Штатами средства не являются помощью Киеву.
Он отметил, что часть этих денег выделена в кредит и они пойдут на усиление американской оборонной мощи как возрождающейся империи в борьбе с другой империей — Россией.
Ранее США одобрили выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие проекта закона помощи Киеву проголосовали 311 конгрессменов, а против — 112.
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Он отметил, что часть этих денег выделена в кредит и они пойдут на усиление американской оборонной мощи как возрождающейся империи в борьбе с другой империей — Россией.
Ранее США одобрили выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие проекта закона помощи Киеву проголосовали 311 конгрессменов, а против — 112.
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Алёна Самарева