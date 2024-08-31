ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области

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Бойцы ВСУ расстреляли монаха Горнальского мужского монастыря в спину при атаке на Курскую область. Об этом сообщил протоиерей Олег Чебанов в разговоре с ТАСС.
Отмечается, что данный монастырь стал одним из первых объектов, атакованных украинскими боевиками в Курской области. По словам Чебанова, ВСУ нанесли удар по монастырю, в котором в тот момент шло богослужение.
Монахам пришлось экстренно эвакуироваться. Несмотря на то, что священнослужители не представляли угрозы, один из них был расстрелян в спину.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Монахам пришлось экстренно эвакуироваться. Несмотря на то, что священнослужители не представляли угрозы, один из них был расстрелян в спину.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова