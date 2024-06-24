На Украине узнали, когда армия РФ ударит по ВСУ в Запорожье

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Российские войска могут нанести сильный удар по ВСУ в Запорожской области к концу лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарев на YouTube-канале Politeka.
«Некоторые военные эксперты считают, что наиболее мощный удар [российские силы] могут нанести именно в Запорожской области», — отметил Золотарев.Он подчеркнул, что Запорожье имеет стратегическое значение для перемещения войск благодаря мостам через Днепр.
Золотарев также высказал мнение, что российские Вооруженные силы продолжат наступление, и к концу лета могут серьезно атаковать украинских солдат в Запорожской области.
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Артем Кузьмин