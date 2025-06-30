Россиянка вывезла мобилизованного брата с Украины через добровольную сдачу в плен
Жительнице России удалось вывезти мобилизованного брата из Харькова, воспользовавшись системой добровольной сдачи в плен военным группировки войск «Север». По словам самой девушки, которые приводит ТАСС, она узнала о такой возможности через бот «Сохрани себе жизнь» телеграм-канала «Северный ветер».
«Я вышла заранее на Telegram-канал «Северный ветер» и их бот «Сохрани себе жизнь». Подробности мне не рассказывали, но там уже знали, что есть такой парень, который может принять правильное решение», — рассказала россиянка.После предоставления первичных данных началась работа по эвакуации. Операция ведется в условиях секретности, чтобы обеспечить безопасность эвакуируемых. Девушка отметила, что с украинской стороны установить связь с родственником невозможно, потому она не пыталась искать его через местные каналы.