«Невидимая бригада» помогает ВСУ получать дополнительные ресурсы

30 июня 2025, 13:11

Военэксперт Кнутов: бригада-невидимка помогает ВСУ получать больше ресурсов

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) существует так называемая «невидимая бригада», которая помогает получать дополнительную помощь, военную технику и ресурсы.