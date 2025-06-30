«Невидимая бригада» помогает ВСУ получать дополнительные ресурсы
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) существует так называемая «невидимая бригада», которая помогает получать дополнительную помощь, военную технику и ресурсы.
В интервью NEWS.ru он отметил, что командование может скрывать информацию о данной бригаде, чтобы создать видимость нехватки сил для обороны определенных участков фронта.
Кнутов пояснил, что когда командование отвечает на запросы о том, какие части защищают тот или иной участок, оно называет только официальные номера подразделений. Однако наличие этой скрытой бригады не упоминается, что позволяет командованию получать дополнительные ресурсы от киевского режима и минимизировать утечки информации во время активных боевых действий.
«Эта бригада-невидимка» представляет собой стратегический резерв ВСУ, который может быть переброшен на ключевые направления, где идут самые интенсивные бои. Кнутов подчеркнул, что командование не раскрывает полные масштабы своих сил, которые могут быть задействованы в обороне.
Кроме того, эксперт отметил, что формирование этой бригады происходит не за счет новых призывников или мобилизованных граждан, а путем перераспределения ресурсов из других частей. Это позволяет опытным военнослужащим решать задачи, которые не должны были бы входить в их обязанности.
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