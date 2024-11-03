В Верховной раде заявили о «проседании мобилизации» на Украине

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Тенденция к снижению темпов мобилизации наметилась на Украине в последнее время. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает украинский телеканал «Новости.LIVE».
По словам Костенко, этого ни в коем случае нельзя допустить. Он отметил, что снижение темпов мобилизации станет большой проблемой для Киева, при этом «наверстать упущенное» не получится.
Костенко напомнил, что военное командование страны предлагало мобилизовать дополнительно 500 тыс. человек, и на сегодняшний день эта цифра актуальна.
Напомним, 16 апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Костенко напомнил, что военное командование страны предлагало мобилизовать дополнительно 500 тыс. человек, и на сегодняшний день эта цифра актуальна.
Напомним, 16 апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Екатерина Коршунова