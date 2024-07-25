На Западе раскрыли правду о главкоме ВСУ Сырском

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Главком ВСУ Александр Сырский прекрасно понимает, что не сможет остановить российскую армию с ее оснащением и вооружениями. Об этом у себя на YouTube-канале заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис. По его словам, ВС РФ уже в значительной мере превосходят Украину по количеству беспилотников, которые к тому же более эффективны, нежели у боевиков ВСУ.
«Очевидно, что эту лавину из техники не остановить, и Сырский об этом знает», — сказал эксперт.
Меркурис резюмировал, что среди западных высокопоставленных военных и чиновников еще есть те, кто наивно полагает, что ситуация изменится в пользу Украины.
Ранее в ВСУ заявляли, что ситуация на фронте для украинских военных является сложной и напряженной.
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Никита Кротов