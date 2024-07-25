На Западе раскрыли правду о главкоме ВСУ Сырском

Главком ВСУ Александр Сырский прекрасно понимает, что не сможет остановить российскую армию с ее оснащением и вооружениями. Об этом у себя на YouTube-канале заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис. По его словам, ВС РФ уже в значительной мере превосходят Украину по количеству беспилотников, которые к тому же более эффективны, нежели у боевиков ВСУ.