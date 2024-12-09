«Как можно быстрее»: на Украине высказались о завершении СВО

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Решения об урегулировании конфликта на Украине примут без Киева, заявил нардеп украинского парламента Артем Дмитрук. Соответствующая публикация есть в его Telegram-канале.
«Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины», — сказано в сообщении.
Дмитрук уточнил, что будущему президенту США Дональду Трампу необходимо достижение мира, поскольку республиканец хочет признания глобального уровня. При этом подробности в плане формата переговоров и условий мира его интересуют в меньшей степени.
«Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США», — резюмировал нардеп.
Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. По оценкам аналитиков, переговоры России и Украины могут начаться уже на следующий день, 21 января.
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Никита Кротов