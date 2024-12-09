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«Как можно быстрее»: на Украине высказались о завершении СВО

Нардеп ВРУ Дмитрук: решения о завершении конфликта примут без Киева
Фото: istockphoto/al_la

Фото: istockphoto/al_la

Решения об урегулировании конфликта на Украине примут без Киева, заявил нардеп украинского парламента Артем Дмитрук. Соответствующая публикация есть в его Telegram-канале.
«Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины», — сказано в сообщении.

Дмитрук уточнил, что будущему президенту США Дональду Трампу необходимо достижение мира, поскольку республиканец хочет признания глобального уровня. При этом подробности в плане формата переговоров и условий мира его интересуют в меньшей степени.



«Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США», — резюмировал нардеп.

Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. По оценкам аналитиков, переговоры России и Украины могут начаться уже на следующий день, 21 января.

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#новости
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 пленных
Москалькова: Москва передала Киеву тела погибших при крушении Ил-76 пленных
09 декабря 2024, 12:00

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Россия передала Украине тела пленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе текущего года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.
«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала Москалькова.

Она также отметила, что обмен телами военных между Россией и Украиной будет продолжаться. По ее словам, родные погибших должны иметь возможность похоронить их. Министерства обороны обеих стран продолжают взаимодействовать по данному вопросу.

Москалькова также заявила, что удалось установить судьбу еще нескольких пропавших без вести жителей Курской области. По ее словам, аппарат российского омбудсмена ведет переговоры с Украиной для их возвращения в Россию.

24 января текущего года украинская сторона сбила российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Тогда погибли все пленные, три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа.

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Пушилин объяснил, что поможет в освобождении Красноармейска
Глава ДНР Пушилин: взятие села Шевченко поможет освободить Красноармейск
09 декабря 2024, 11:37

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Взятие населенного пункта Шевченко в Донбассе поможет освободить Красноармейск, заявил телеканалу «Россия 24» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Мы видим, что очень активные боевые действия, которые сейчас наблюдаются в последние дни, в Шевченко, я вам скажу, это имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ постоянно улучшают ситуацию, выбивая противника, а также перерезая пути снабжения.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что на Украине высказались о спецоперации.

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В Генштабе ВСУ заявили о сложной обстановке по всей линии фронта
09 декабря 2024, 10:46

Фото: iStock/razihusin

По всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации для ВСУ складывается сложная ситуация. Такие данные приводит украинский Генштаб.
«Ситуация на фронте остается сложной. ВС РФ, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ значительно активизировались на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю. Марочко отметил, что статистический анализ свидетельствует о резкой активизации ВСУ на западных рубежах ЛНР.

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В Запорожской области прозвучало свыше 200 взрывов за сутки
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о как минимум 218 взрывах за сутки
09 декабря 2024, 10:31

Фото: istockphoto/RamonCast

Как минимум 218 взрывов за сутки прозвучали в Запорожской области, заявил в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава областной госадминистрации Иван Федоров.
По утверждению чиновника, в подконтрольной ВСУ части региона поврежден ряд объектов инфраструктуры. Про какие именно объекты говорится — неизвестно.

Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Также российскими регионами стали Луганская и Донецкая народные республики и Херсонская область. Киевский режим не признал итогов голосования и продолжает обстреливать указанные территории.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, с целью денацификации и демилитаризации республики.

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ВС России нанесли удар в районе аэродрома и военной части в Ровно на Украине
09 декабря 2024, 10:26

Фото: iStock/aapsky

В Ровно, в районе местного аэродрома и военной части, был нанесен удар, в результате которого произошла детонация. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, информирует РИА Новости.
В результате атаки был уничтожен склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Информация о жертвах пока не поступала.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что ВС РФ начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта.

До этого появилась информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно активизировались на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Российские штурмовики зачищают село Веселый Гай от ВСУ
Рогов: ВС РФ зачищают село Веселый Гай к югу от Курахова
09 декабря 2024, 10:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Армия Росси зачищает село Веселый Гай южнее Курахова в ДНР от присутствия ВСУ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
«На кураховском направлении в южном кармане Веселый Гай уже, по сути, освободили, идет зачистка населенного пункта, идут активные бои на окраинах Анновки», — рассказал Рогов.

Он добавил, что в районе Успеновки российские бойцы перебили сообщение между подразделениями ВСУ, чтобы противник не имел возможности подвозить резервы или усилить группировку. Там же ВС РФ выбили украинцев из очередного опорного пункта на южном берегу реки Сухие Ялы.

На сегодняшний день российские силы освободили уже девять квадратных километров вдоль дороги между Сонцовкой и Старыми Тернами севернее Курахова.

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#рогов
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Герой России рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою
Герой России Жарский: в зоне СВО уничтожили семь танков Leopard в одном бою
09 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/dr_evil

В зоне проведения СВО российские солдаты в одном бою уничтожили семь немецких танков Leopard. Об этом рассказал морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, герой России Иван Жарский, передает ТАСС.
По его словам, в результате боя было ликвидировано 13 единиц техники и 50 человек личного состава противника. Однако военнослужащий не уточнил, где конкретно шел бой.

Помимо 7 немецких танков, подразделение ВС РФ уничтожило танки Bradley и боевые машины пехоты. Российские бойцы правильно расставили расчеты, благодаря чему им удалось достичь значимых результатов, отметил Жарский.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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На Украине сделали тревожное заявление о Зеленском
Панченко: отказ Зеленского от предложения Трампа может привести к мировой войне
09 декабря 2024, 09:55

Владимир Зеленский

Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь может привести к мировой войне. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Панченко отметила, что ранее Зеленский отклонил призыв Трампа к прекращению огня. По ее словам, победа республиканского политика является четким сигналом, что и американцам, и украинцам необходим мир.

«Неужели из-за одного Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе?» — задалась вопросом журналистка.

Панченко заключила, что единственный выгодоприобретатель от украинского противостояния — это киевский режим во главе с Зеленским.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Рогов: российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка
09 декабря 2024, 09:42

Фото: iStock/zim286

ВС РФ начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, освобождение Благодатного позволило российским бойцам начать наступление в сторону сел Нескучное и Времевка. На сегодняшний день из Благодатного по ВСУ работает артиллерия, РСЗО, «Солнцепеки», подчеркнул Рогов.

Он отметил, что ВС России постепенно приближаются с юга к поселку Великая Новоселка, который находится за Времевкой, а также с севера, где сейчас идут бои за село Новый Комар, куда украинские боевики бросают свои подразделения, чтобы оттеснить российскую армию.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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