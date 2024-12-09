В Запорожской области прозвучало свыше 200 взрывов за сутки

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Как минимум 218 взрывов за сутки прозвучали в Запорожской области, заявил в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава областной госадминистрации Иван Федоров.
По утверждению чиновника, в подконтрольной ВСУ части региона поврежден ряд объектов инфраструктуры. Про какие именно объекты говорится — неизвестно.
Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Также российскими регионами стали Луганская и Донецкая народные республики и Херсонская область. Киевский режим не признал итогов голосования и продолжает обстреливать указанные территории.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, с целью денацификации и демилитаризации республики.
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Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Также российскими регионами стали Луганская и Донецкая народные республики и Херсонская область. Киевский режим не признал итогов голосования и продолжает обстреливать указанные территории.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, с целью денацификации и демилитаризации республики.
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Никита Кротов