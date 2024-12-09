В Запорожской области прозвучало свыше 200 взрывов за сутки

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно активизировались на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю. Об этом информирует РИА Новости.