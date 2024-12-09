В Генштабе ВСУ заявили о сложной обстановке по всей линии фронта

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По всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации для ВСУ складывается сложная ситуация. Такие данные приводит украинский Генштаб.
«Ситуация на фронте остается сложной. ВС РФ, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ значительно активизировались на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю. Марочко отметил, что статистический анализ свидетельствует о резкой активизации ВСУ на западных рубежах ЛНР.
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Элина Позднякова