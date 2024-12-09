ВС России нанесли удар в районе аэродрома и военной части в Ровно на Украине

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В Ровно, в районе местного аэродрома и военной части, был нанесен удар, в результате которого произошла детонация. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, информирует РИА Новости.
В результате атаки был уничтожен склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Информация о жертвах пока не поступала.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что ВС РФ начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта.
До этого появилась информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно активизировались на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что ВС РФ начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта.
До этого появилась информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно активизировались на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова