На Украине вывозят школьниц за границу из-за слухов о мобилизации женщин

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На Украине родители стараются вывезти своих дочерей школьного возраста за границу из-за слухов о возможной мобилизации женщин как в ряды ВСУ, так и на тыловые работы. Об этом заявил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко в беседе с УНИАН. По его словам, раньше подобная тенденция касалась больше юношей.
«Раньше эта история была более характерна для ребят, чтобы избежать мобилизации и уехать до 18 лет. Но сейчас сюда начали выдаваться и девушки, что является нетипичным трендом. То есть даже родители девушек начинают их вывозить, чтобы они учились где-то там», — рассказал он.Во время интервью Страшко напомнили о дискуссиях про снижение мобилизационного возраста и слухи о «возможном введении мобилизации женщин на Украине», а после спросили, влияет ли это на отправку детей за границу.
«Да, безусловно, это является одним из факторов для родителей выбирать своим детям образование за рубежом», — подчеркнул директор.Читайте также:
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