Украинцы захотели массово вывезти детей из страны

Фото: istock / Valerii Apetroaiei
Огромное количество граждан Украины собираются вывезти своих детей за пределы государства. Как пишет издание УНИАН, директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко сообщил, что число обращений от родителей, которые намерены вывезти детей с Украины и закончить обучение дистанционно, увеличивается.
Как утверждает Страшко, ранее это касалось в основном мальчиков, учившихся в 10 и 11 классах. А сейчас родители всех детей, невзирая на возраст и пол, хотят перейти на дистанционное образование.
Отмечается, что это связано с тем, что выехавшие семьи не намерены возвращаться на родину, а их дети не будут сдавать выпускные экзамены и поступать в украинские университеты.
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«Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование», — заявил он.
Отмечается, что это связано с тем, что выехавшие семьи не намерены возвращаться на родину, а их дети не будут сдавать выпускные экзамены и поступать в украинские университеты.
Ранее на Украине призвали к мобилизации женщин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак