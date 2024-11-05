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Украинцы захотели массово вывезти детей из страны

УНИАН: украинцы массово планируют вывезти из страны детей
Фото: istock / Valerii Apetroaiei

Фото: istock / Valerii Apetroaiei

Огромное количество граждан Украины собираются вывезти своих детей за пределы государства. Как пишет издание УНИАН, директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко сообщил, что число обращений от родителей, которые намерены вывезти детей с Украины и закончить обучение дистанционно, увеличивается.
Как утверждает Страшко, ранее это касалось в основном мальчиков, учившихся в 10 и 11 классах. А сейчас родители всех детей, невзирая на возраст и пол, хотят перейти на дистанционное образование.

«Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование», — заявил он.


Отмечается, что это связано с тем, что выехавшие семьи не намерены возвращаться на родину, а их дети не будут сдавать выпускные экзамены и поступать в украинские университеты.

Ранее на Украине призвали к мобилизации женщин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
Светящийся объект над Суданом заставил Air France изменить маршруты
Air France отложила рейсы над Красным морем из-за светящегося объекта
05 ноября 2024, 03:43

Фото: iStock/Chalabala

Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе над Суданом, сообщает агентство «Франс Пресс».
Инцидент произошел 3 ноября, и авиакомпания в качестве меры предосторожности изменила маршруты, продлив время полета в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон.

Air France заявила, что полеты в этом районе будут приостановлены до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности.

Напряженность в регионе Красного моря усилилась с 2023 года, в том числе из-за деятельности шиитского движения «Ансар Алла», которое поддерживает Палестину и атакует израильские суда.

В связи с ситуацией некоторые торговые компании также избегают Суэцкого канала.

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#авиакомпания
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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
С космодрома Восточный успешно запущен «Союз-2.1б» со спутниками
05 ноября 2024, 02:47

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Ракета «Союз-2.1б» с двумя гелиофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный, информируют РИА Новости.
Ракета стартовала в 2.18 по московскому времени, спустя 9 минут 24 секунды после старта она вывела разгонный блок «Фрегат» со спутниками на околоземную орбиту. Согласно ожиданиям, 2 спутника «Ионосфера-М» выведутся на расчетную орбиту через 56 минут 15 секунд после старта, а затем — малые аппараты.

Вес спутника «Ионосфера-М» составляет 430 килограммов, высота его рабочей орбиты – 820 километров. Спутники будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, контролировать радиационную обстановку и другое.

Ранее стало известно об оружии США против РФ и Китая в космосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
#новости
#космос
#спутник
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В ЛДПР предложили информировать о нарушении ПДД в режиме реального времени
В ГД внесут проект о мгновенном информировании водителя о нарушении ПДД красным сигналом
05 ноября 2024, 01:22

Фото: iStock/disqis

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым предложили законопроект, который предполагает сигнал красного цвета для водителей при нарушении ПДД.
Законопроект, имеющийся у РИА Новости, предусматривает автоматическое оповещение водителя о нарушении сразу после фиксации превышения скорости специальными камерами.

По словам авторов, такая мера поможет водителям осознавать нарушения в момент их совершения, что сделает их более внимательными на дороге.

Превышение скорости — одно из самых частых и опасных нарушений, и новый способ оповещения может способствовать профилактике.

Как отметил Нилов, на данный момент не все камеры способны информировать водителей о превышении скорости.

Законопроект предлагает внедрить этот функционал повсеместно, чтобы водители были сразу предупреждены о нарушении.

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#депутаты
#пдд
#водители
#законопроект
#нарушения
#лдпр
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Белоусов поздравил разведчиков с профессиональным праздником
05 ноября 2024, 00:32

Андрей Белоусов (Фото: Минобороны РФ)

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Соответсвующий приказ опубликован ведомством, передает ТАСС.
«В экстремальных условиях, подчас с риском для жизни, воины-разведчики своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы, добывали ценные сведения, необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства», — подчеркнул глава МО.
Министр уточнил, что сегодня в ходе СВО военные разведчики показывают мужество, героизм и высокий профессионализм, образцово исполняют свой воинский долг. До этого Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником.

Ранее Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#андрей белоусов
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На Украине начали работать инспекторы против русского языка
«Пятый»: языковые патрули начали работу в Ивано-Франковске
05 ноября 2024, 00:22

Фото: iStock/wildpixel

В Ивано-Франковске на западе Украины начали работать языковые патрули: они приглашают русскоязычных жителей города пройти бесплатные курсы украинского языка.
На опубликованном видео в Telegram-канале «Пятый» видно, как волонтер предлагает женщине-горожанке пройти курсы, на что она отвечает, что собирается покинуть город на следующий день.

Мэр города Руслан Марцинкив ранее объяснил запуск патрулей увеличением числа русскоговорящих переселенцев из восточных регионов Украины.

После событий 2014 года украинские власти начали ограничивать русскую культуру и язык. В 2019 году принят закон, обязывающий использовать украинский язык в общественной жизни.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров обвиняет Киев в политике дерусификации и принудительной ассимиляции, при этом международные организации, по его мнению, игнорируют эту дискриминацию.

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В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева
ТАСС: в пресс-службе ростовского губернатора опровергли обыски у Голубева
05 ноября 2024, 00:11

Василий Голубев (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Сведенья о проводимых силовиками обысках у Василия Голубева, покинувшего пост главы Ростовской области, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе губернатора.
До этого местное информагентство 161.ру со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве региона сообщили о якобы проводимых силовиками обысках в кабинете Голубева, которые связаны со строительством ряда крупных объектов в регионе.

В понедельник Голубев, возглавляющий Ростовскую область с 2010 года, заявил, что покидает должность главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы региона.

Слюсарь согласился, указ о смене руководства Ростовской области опубликован на сайте Кремля.

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#рф
#обыски
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Глава Таганрога Камбулова: жителям города нужно готовиться к эвакуации из-за непогоды
04 ноября 2024, 23:35

Фото: iStock/Neil Bussey

В Таганроге жители ряда районов должны быть готовы к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе.
Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, отметив, что сильный ветер вызвал повышение уровня воды. Она порекомендовала жителям заранее защитить имущество и быть готовыми покинуть дома при необходимости.

Сотрудники управления защиты ЧС уже обходят дома в опасных зонах, а мониторинговые группы продолжают следить за уровнем воды. Спасатели работают круглосуточно, они оснащены мотопомпами и насосами.

Ранее власти предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Ростовской области с 2 ноября: в некоторых районах ожидаются снег, гололедица и сильный ветер, особенно в северной и восточной части региона. В Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжается подъем воды, что угрожает населенным пунктам, включая Таганрог и Азов.

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#наводнение
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Врио губернатора Тамбовской области Первышов назвал дату прибытия в регион
Врио главы Тамбовской области Первышов собирается посетить регион 6 ноября
04 ноября 2024, 23:06

Евгений Первышов (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что собирается посетить регион в среду, 6 ноября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
«В ближайшее время [приеду в Тамбовскую область]. Думаю, что это произойдет буквально через день. Завтра день на сборы», — заявил он ТАСС.
Он отметил, что сначала намерен ознакомиться с регионом, встретиться с активом, местными жителями, а также властями и депутатами региона. Первышов добавил, что будет опираться на команду, которая работает и будет продолжать работать.

«Дальше будем смотреть по ситуации», — уточнил он.
Ранее Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда бюджетников в 2025 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#регионы
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«Это для чего делается?»: Симоньян высказалась о ЕГЭ
Симоньян назвала текущую систему ЕГЭ издевательством над россиянами
04 ноября 2024, 20:16

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Текущая система ЕГЭ доказывает издевательство над россиянами, заявила главред RT Маргарита Симоньян в рамках сочинского марафона «Знание. Первые».
Журналистка подчеркнула, что экзаменационные вопросы, имеющиеся в ЕГЭ, часто не связаны со школьной программой.

«Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой… Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ - это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями», — ответила Симоньян на вопрос школьницы, нужна ли в РФ такая система.

Симоньян резюмировала, что дети учатся одному, в то время как отвечать на экзамене приходится на другое. Кроме того, по словам журналистки, есть предметы, не укладываемые в формат экзамена. Например, литература.

«Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ? Свести с ума детей, свести с ума учителей?» — вопросила она.

Ранее сообщалось о минимальных баллах ЕГЭ на 2025-2026 учебный год. Данные опубликованы Минпросвещения.

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