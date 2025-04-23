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Украинские сотрудники ТЦК (аналог военкомата) на оккупированной части Херсонской области нападают на женщин с детьми для мобилизации в ряды ВСУ их мужей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сотрудники украинских ТЦК, для задержания и принудительной мобилизации граждан, стали применять новую тактику: они прилюдно, во дворах, в парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление, тем самым вынуждая их звать на помощь отца семейства», — рассказали агентству в антифашистком подполье.
Как оказывается, когда мужчина приходит выручать свою семью, его задерживают и увозят в военкомат. Эта тактика массово применяется на оккупированной Киевом части Херсонской области.
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