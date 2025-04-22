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Неопытные мобилизованные солдаты украинской армии практически не сопротивлялись при освобождении Калиново в ДНР. Об этом рассказал командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Альфа».
«На мой взгляд, это знаете, у них (ВСУ) нет народа. На мой взгляд, это так. Почему? Сейчас видно, что этот человек (украинский солдат) приведен с улицы, у него нет понятия, что такое армия, что такое война, как правильно вести себя. То есть они почти не оказывали сопротивления нам», — делиться военный с РИА Новости.
«Альфа» отметил, что численность украинских солдат на момент 2023 года была намного больше. К тому же тогда на первой линии обороны ВСУ чаще встречались иностранные наемники.
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