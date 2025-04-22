Разведка США признала превосходство российской армии

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Разведывательное сообщество США опубликовало доклад под названием «Ежегодная оценка угроз 2025 года», в котором заявило об экономических и военных успехах России, способных угрожать мощи и глобальным интересам Вашингтона. В документе отмечается, что конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну с потенциальным применением ядерного оружия.
«Обострившаяся и затянувшаяся политико-военная напряженность между Москвой и Вашингтоном в сочетании с растущей уверенностью России в своем превосходстве на поле боя и оборонно-промышленной базе, а также возросшим риском ядерной войны создают как неотложность, так и сложности для усилий США по доведению войны до приемлемого завершения», — приводит Pravda.Ru текст доклада.Вместе с тем военный эксперт Алексей Леонков оценил возможное разоружение Германией собственной армии, чтобы поставить на Украине 30% авиационной и сухопутной техники. В беседе с «Известиями» аналитик отметил, что, если Берлин решится на подобное, это будет нонсенс. По его словам, ФРГ в таком случае придется расстаться с 700 единицами военной техники.
«У Германии мобилизационные резервы остались почти без техники. И речь идет уже о регулярной армии. И в тех заявлениях, которые транслировала Германия, в лице, например, [главы минобороны ФРГ Бориса] Писториуса, что нужно готовиться к войне, разоружение собственной регулярной армии выглядит как некий нонсенс, парадокс», — поделился эксперт.Читайте также:
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