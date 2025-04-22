Раскрыты подробности освобождения Горнальского мужского монастыря

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ВС РФ могли освободить Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области от ВСУ штурмом. Такое предположение высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Здесь играла роль нравственная составляющая — это православная святыня, захваченная сатанистами. Предположу, что Горнальский монастырь ВС России взяли штурмом, но не в лоб, а при поддержке инженерно-саперных войск, авиации, артиллерии и штурмовиков. Все действовали по единому замыслу», — пояснил Матвийчук в разговоре с NEWS.ru.
Он уточнил, что ранее монастыри строили как крепости. Помещения представляют собой замкнутый цикл построек с подземными коммуникациями и укрепленными стенами. То есть по факту они представляют собой фортификационные сооружения.
Штурм монастыря начался 11 апреля. Это был последний укрепрайон ВСУ на курской земле.
Горналь и Сумскую область Украины разделяет река Псёл, через которую ВСУ построили понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения вооружением. Сам монастырь оснащен подземным ходом, через который также была организована логистика противника.
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Элина Позднякова